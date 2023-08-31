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Калининградский "Автотор" начал сборку китайских кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" начал промышленную сборку кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro, говорится в сообщении компании.

Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотором" с января 2023 года бренда Kaiyi.

Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro - это городские кроссоверы, отличающиеся мощностью двигателя и коробками передач, интерьером и набором технических опций. Первый имеет двигатель объемом 1,5 литра мощностью 113 л.с., второй оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 л.с.

На церемонии старта выпуска кроссоверов представителями "Автотора" и компании Kaiyi Auto было подписано соглашение о запуске промышленного производства автомобилей этих моделей. В ближайшее время автомобили поступят в дилерские центры.

Как сообщалось, производство автомобилей бренда Kaiyi ведется в Калининграде с января 2023 года. Всего в течение 2023 года планируется выход на российский рынок 4 моделей этого бренда.

На первоначальном этапе промышленное производство Kaiyi ведется на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства. Разработаны планы по локализации каждой модели бренда, предусматривающие конкретные сроки, условия и обязательства сторон.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели германской BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает легковые автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM и коммерческие JMC.

Калининград Автотор Kaiyi
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