"Автотор" начал сборку китайских машин Kaiyi

Компания планирует вывести на рынок РФ четыре модели в 2023 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" начал промышленную сборку седанов китайского бренда Kaiyi, их продажи на российском рынке планируется начать в первом квартале этого года, сообщила компания.

"Автотор" и Kaiyi Auto в понедельник подписали соглашение о начале производства, а также ранее парафированное генеральное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Российский автопроизводитель получил эксклюзивное право на выпуск и дистрибуцию продукции Kaiyi в РФ и ряде стран СНГ.

Первой выпускаемой в Калининграде моделью Kaiyi стал среднеразмерный седан E5 с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Пилотная партия была выпущена в декабре-январе. На начальном этапе автомобиль будет выпускаться в режиме промсборки – на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В будущем планируется перейти на полный цикл производства.

Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года. До конца года планируется вывод на российский рынок еще трех моделей бренда.

"Взаимоотношения с новыми партнерами "Автотор" выстраивал с учетом понимания перспектив поэтапного наращивания уровня локализации выпускаемой продукции в соответствии с приоритетами государственной стратегии развития автопрома, а также с учетом перспектив по производству автомобилей с двигателями на альтернативных видах топлива. Это закреплено в документах, определяющих условия двустороннего сотрудничества, и мы будем двигаться в этом направлении", - цитирует пресс-служба автопроизводителя главу совета директоров "Автотор Холдинга" Валерия Горбунова.

Гендиректор Kaiyi International Хан Рён, также процитированный в сообщении, со своей стороны сказал, что "Автотор" "имеет богатейший опыт производства автомобилей и сильные операционные возможности". Он отметил, что "Россия стала одним из самых важных рынков для экспорта китайских автомобилей".

"Kaiyi обладает компетенциями по созданию автомобилей как на традиционном топливе, так и на новых источниках энергии. (. . .) Российский рынок является самым важным стратегическим рынком для Kaiyi", - отметил топ-менеджер китайской марки.

Для организации сборки китайских моделей "Автотор" модернизировал конвейер, инвестиции в его модернизацию превысили 100 млн рублей. Были проведены переналадка и перепрограммирование более 200 наименований роботизированного оборудования, закуплен электронный инструмент, внедрено новое ПО стендов тестирования электронных систем, проведена настройка и наладка автоматизированных элементов.

На производственной линии по выпуску седанов E5 задействованы более 400 человек.

Поставки комплектующих осуществляются с предприятий брендодержателя в Китае. Мультимодальная логистика подразумевает использование портов Дальнего Востока, железнодорожных линий Транссибирской магистрали. Также проработаны варианты обеспечения логистики с использованием паромных линий (Санкт-Петербург - Калининградская область).

"Совместный проект предусматривает использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации. Разработаны планы по локализации каждой модели бренда, предусматривающие конкретные сроки, условия и обязательства сторон", - сообщает "Автотор".

Перспективы расширения сотрудничества "Автотора" и Kaiyi связаны с проектами "по производству электромобилей, а также других автомобилей на альтернативных видах топлива", отмечается в сообщении.

Официальным дистрибьютором Kaiyi в РФ является ООО "Каи Рус", привлеченное для организации продаж автомобилей, запчастей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания. Компания приступила к приему заявок от дилеров.