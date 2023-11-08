"Автотор" снизил прогноз производства на 2023 год до 55-70 тыс. машин

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" по итогам 2023 года планирует выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

"Производственные мощности позволяют выпускать гораздо больше продукции. Но объем производства определяется в первую очередь потребностями рынка. Более точные показатели будут объявлены в конце года. Возможные корректировки будут зависеть от ситуации на рынке", - уточнили в пресс-службе.

В начале года "Автотор" заявлял о планах в текущем году произвести примерно 100 тыс. машин (этот прогноз был для холдинга основным) и при пессимистичном - около 70 тыс. Но уже в июне базовым для автопроизводителя стал прогноз выпуска по итогам года 70 тыс. машин, а уровень в 100 тыс. автомобилей холдинг рассматривал только в случае роста рынка. "Автотор" также отмечал трудности с доставкой комплектующих из Китая.

По итогам 2022 года автопроизводитель выпустил чуть более 60 тыс. машин. Планы на 2024 год, озвученные в июне, составляли 100 тыс. автомашин.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели германской BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.