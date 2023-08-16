Калининградский "Автотор" начал выпуск автомобилей китайского бренда JMC

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор", развивающий сотрудничество с китайскими брендами BAIC, Kaiyi и SWM после ухода бывших партнеров из южнокорейской Hyundai и германской BMW, начал сборку автомобилей ещё одного китайского партнера - Jiangling Motors Corporation (JMC), сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

Выпуск автомобилей JMC запущен в среду в рамках подписанного сторонами соглашения на мощностях группы "Автотор" в поселке Переславское Калининградской области, где ранее выпускалась линейка коммерческих автомобилей Hyundai.

На конвейере завода собираются три модели: компактный городской коммерческий автомобиль JMC Carrying (полная масса - 3,5 т и 5 т, колесная база - 3360 мм, длина шасси - 5900 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,8 л мощностью 109 л.с.); универсальный коммерческий автомобиль JMC Conquer (полная масса - 9,4 т, колесная база - 3815 мм; длина шасси - 6990 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,9 л мощностью 156 л.с.), а также пикап Vigus (полная масса - 2,8 т, колесная база - 3085 мм, длина шасси - 5345 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,5 л мощностью 128 л.с.)

Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

При достижении экономической эффективности проекта стороны намерены расширять сотрудничество, в том числе разработать план по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечить соответствующие инвестиции. Как заявляет "Автотор", по достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу - сварка, окраска, сборка. Целевые показатели производственных планов в сообщении компании не приводятся.

"Автотор" в своем пресс-релизе подчеркивает, что соглашение с китайской маркой также предусматривает повышение уровня локализации и углубление технологии производства в интересах развития автопрома РФ. По заявлению компании, стороны разрабатывают план наращивания добавленной стоимости, создаваемой на территории РФ.

Дилерская сеть JMC в РФ сейчас насчитывает более 25 дилерских центров. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в Челябинской, Самарской, Калининградской, Ростовской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Волгоградской и Южно-Сахалинской областях, в Татарстане, в Красноярском, Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях. Продажи марки также ведутся на территории Белоруссии.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также был прекращен в прошлом году. С начала текущего года автопроизводитель загружает мощности при участии китайских партнеров. Сейчас на "Автоторе" помимо JMC собираются также автомобили китайских BAIC, Kaiyi и SWM.

Jiangling Motors Corporation (JMC) входит в один из крупнейших крупнейший китайских государственных холдингов Jiangling Motors Corporation Group (JMCG), основанный в 1947 году со штаб-квартирой в Наньчане, провинция Цзянси. Группа имеет три производственные базы, пять автозаводов, около 40 дочерних компаний и известна, в частности, технологической кооперацией с японскими Isuzu и американским Ford. Производственные мощности предприятий JMCG рассчитаны на выпуск 500 тыс. автомобилей в год.