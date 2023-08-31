Сумма исков "РусХимАльянса" к гарантам по контракту с Linde достигла $1,15 млрд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сумма исков "РусХимАльянса" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи", один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) к банкам-гарантам по контракту с Linde достигла $1,15 млрд с подачей двух новых исков.

В дополнение к искам к Deutsche Bank (22,2 млрд рублей), Commerzbank AG (8,7 млрд рублей) и UniCredit Bank AG (45,7 млрд рублей) 30 августа были поданы иски к двум земельным банкам - Bayerische Landesbank (28,2 млрд рублей) и Landesbank Baden-Wurttemberg (5,4 млрд рублей).

Новые иски, как и предыдущие, поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщается в судебной картотеке.

"РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

РХА указывал в судебных документах, что банки-гаранты отказываются исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро. В качестве обеспечительной меры на российские активы последней был наложен арест.

В ранее поданном иске к Deutsche Bank РХА потребовал также обратить взыскание на доли иностранного банка в российских ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".