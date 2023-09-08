Кассация отказала Linde в снятии ареста с российских активов в споре с "РусХимАльянсом"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кассационная инстанция (Арбитражный суд Северо-Западного округа) отказала дочерним компаниям концерна Linde в отмене ареста его российских активов в рамках судебного спора с "РусХимАльянсом" (один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи").

Как сообщалось, "РусХимАльянс" и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH / Linde PLC на 1,1 млрд евро (возмещение убытков по контракту и проценты за пользование чужими денежными средствами). В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde наложен арест.

20 февраля "дочкам" концерна в снятии ареста с активов отказал суд первой инстанции; 29 мая - апелляционной (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд).

7 сентября кассационная инстанция постановила "оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", сообщается в картотеке арбитражных судов.