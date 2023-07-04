"РусХимАльянс" подал иски на 31 млрд рублей к Deutsche Bank и Commerzbank

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ООО "РусХимАльянс" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи", один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) подало к крупнейшим германским банкам иски на сумму свыше 30 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных судов.

К Deutsche Bank AG в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявлен иск на сумму 22,223 млрд рублей. Иск зарегистрирован 27 июня.

Размер иска к Commerzbank AG составляет 8,726 млрд рублей. Заявление подано 29 июня.

Как сообщалось, "РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

РХА также сообщал, что банки-гаранты отказываются исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро. В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde был наложен арест.