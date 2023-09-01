"СИБУР" объявил о новом выкупе долларовых евробондов трех выпусков

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" проводит новый выкуп своих еврооблигаций у держателей долговых бумаг с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах, говорится в сообщении компании-эмитента Sibur Securities DAC.

Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году - $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 - $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.

Из сообщения следует, что у предложения нет лимита по объему выкупа. Подвести его итоги планируется 15 сентября (или в районе этой даты), расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.

На фоне существующих ограничений некоторые держатели евробондов могут испытывать сложности с получением доступа к выплатам по еврооблигациям или репатриацией этих средств, предложение о выкупе дает инвесторам возможность выйти из этих инвестиций, получив вознаграждение, особенно актуальным предложение является для держателей евробондов с погашением 5 октября 2023 года, отмечается в сообщении.

"СИБУР" в 2023 году уже проводил выкуп еврооблигаций. Условия предложения, опубликованного в конце февраля, были аналогичны условиям текущего предложения по цене. Действие предложения продлевалось несколько раз из-за необходимости получения компанией одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. В начале мая "СИБУР" сообщил, что разрешение на выкуп получено, цена выкупа еврооблигаций была установлена на максимально возможном для предложения уровне - для евробондов-2023 и евробондов-2024 - $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 - $650 за $1000 номинала.

Объем евробондов, который был выкуплен в рамках предыдущего предложения, компания не раскрывала. До его проведения, по данным самой компании, в обращении находились еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.

"СИБУР" с июля 2022 года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. В мае компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам не дошли до держателей, и она приняла решение отказаться от выплат в адрес владельцев евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, через платежного агента, а будет производить платежи этой категории инвесторов на рублевые спецсчета.