"СИБУР" осуществил раздельный платеж купона по евробондам-24

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "СИБУР" осуществил раздельную выплату купона по еврооблигациям с погашением в 2024 году.

Держателям евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, средства перечислены напрямую, остальная часть суммы получена эмитентом еврооблигаций для дальнейшего распределения основным платежным агентом среди инвесторов, владеющих долговыми бумагами через иностранную инфраструктуру, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.

Общая сумма купонного платежа по евробондам-2024 составляет около $6,4 млн, дата выплаты приходилась на 23 сентября. Sibur Securities отмечает, что выплата произведена в течение допустимого льготного периода.

"СИБУР" на прошлой неделе сообщил, что получил согласие держателей евробондов с погашением в 2024 и 2025 годах на использование альтернативных вариантов выплат.

Компания в конце октября предложила держателям трех находящихся в обращении долларовых выпусков еврооблигаций согласовать корректировку условий их обслуживания. Изменения предполагают, что "СИБУР" должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы и других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору компании на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.

Еще одна опция, предложенная инвесторам для одобрения, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.

8 ноября "СИБУР" сообщил, что получил согласие держателей более 50% находящихся в обращении евробондов выпуска с погашением в 2023 году на использование альтернативных вариантов выплат, и изменения вступили в силу 7 ноября. Купонный платеж по этому выпуску "СИБУРа" приходился на 5 октября.