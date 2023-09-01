Банк России не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс возможный, и ослабление курса, и конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях. Будем смотреть на эти данные, в зависимости от этого принимать решение, есть ли необходимость дальнейшего повышения ставки, мы не исключаем", - сообщила Набиуллина журналистам в пятницу.

ЦБ 15 августа на внеочередном собрании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12% годовых. Очередное заседание совета директоров по ставке запланировано на 15 сентября.

Банк России в августе убрал из пресс-релиза с решением по ставке содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Позже регулятор сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

"Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа. По сути, он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель 4% в 2024 году. Мы не исключаем целесообразность повышения ставки, будем смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. Что будут показывать эти данные, показывают ли они нарастание проинфляционных рисков или их смягчение", - отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.