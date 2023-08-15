ЦБ РФ дал дополнительный комментарий к решению по ставке

Регулятор допустил ее дальнейшее повышение

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Банк России, убрав из заявления с решением совета директоров содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), решил дать дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

ЦБ во вторник принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12% годовых. Решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор.

В пресс-релизе по ставке ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце не было.

"Повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году", - сообщил ЦБ в дополнительном комментарии.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Курс рубля сразу после объявления о повышении ставки ЦБ до 12% вырос, так как рынок допускал менее значительное повышение. Мнения аналитиков перед внеочередным заседанием совета директоров Банка России разошлись: эксперты допускали повышение ставки в пределах 150-350 б.п., то есть до 10-12% годовых.

Уже через несколько минут после публикации решения ЦБ рубль развернулся вниз. Его котировки заметно упали в основных валютных парах с учетом того, что участники торгов ожидали от Банка России не только повышения ставки, но и других мер регулирования.