ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Здание Центрального банка РФ в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банковское кредитование пока не отреагировало на решение Банка России повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, регулятор будет мониторить поступающие данные при принятии решения по денежно-кредитной политике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12%. Регулятор это сделал, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.

"Что касается динамики кредитования, оперативные данные показывают, что пока нет значительной реакции со стороны темпов роста кредитования на это решение по ставке. Понятно, что есть лаги, есть постепенный перенос, поэтому для нас будут очень важны данные, которые будут поступать в ближайшее время", - заявила она.

Набиуллина назвала высокие темпы роста кредитования в числе проинфляционных факторов, которые регулятор будет учитывать при принятии решения на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября.