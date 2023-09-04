Цены на нефть стабилизировались после роста до годовых максимумов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок, завершившие минувшую неделю на максимальных отметках за этот год, слабо меняются утром в понедельник.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени составляет $84,53 за баррель, что на 6 центов (0,07%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,72 (2%) - до $88,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 9 центов (0,11%) и составили $85,64 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $1,92 (2,3%) - до $85,55 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 7,2%, причем две марки завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 17 и 16 ноября 2022 года соответственно.

Поддержку котировкам оказали опасения сокращения предложения на рынке, а также позитивные статданные из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Трейдеры также ожидают продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Кроме того, последние статданные из США "относительно сбалансированы и в целом соответствуют ожиданиям, что пиковый уровень процентных ставок Федрезерва уже достигнут, что в свою очередь подстегивает надежды на "мягкую посадку" американской экономики", отметил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 512 единиц, что является минимумом с февраля 2022 года. Число газовых установок снизилось на 1, до 114.