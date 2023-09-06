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В Goldman ждут, что продление сокращения добычи ОПЕК+ потребует повышения прогнозов цен на нефть

В Goldman ждут, что продление сокращения добычи ОПЕК+ потребует повышения прогнозов цен на нефть
Фото: Benjamin Lowy/Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Продление Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи потребует повышения прогнозов для цен на нефть, отмечают эксперты Goldman Sachs.

Накануне государственное агентство Саудовской Аравии сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны, что Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года. Фактический уровень нефтепроизводства в стране до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

Россия также продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца этого года (на 300 тыс. б/с), сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Эксперты Goldman полагают, что цена нефти Brent в декабре 2023 года может быть на $2 выше нынешнего прогноза инвестбанка, составляющего $86 за баррель, если поставки саудовской нефти на мировой рынок в четвертом квартале будут на 500 тыс. б/с ниже, чем предполагали в Goldman.

Продление Саудовской Аравией и Россией ограничения производства нефти ставит под сомнение ожидания Goldman, что страны ОПЕК+ в январе следующего года откажутся от половины согласованных в апреле добровольных сокращений добычи, общая сумма которых составила порядка 1,7 млн б/с, отмечается в обзоре инвестбанка.

В соответствии с "бычьим" сценарием, предполагающим, что ОПЕК+ сохранит согласованные ограничения добычи до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет очень постепенно возвращать производство нефти к 10 млн б/с, прогноз Goldman для цены Brent на декабрь 2024 года в $93 за баррель может увеличиться на $14 за баррель.

В Goldman, однако, не считают "бычий" сценарий базовым.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:25 по московскому времени в среду составляет $89,31 за баррель, что на $0,73 (0,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне цена Brent поднималась выше $90 за баррель впервые с ноября прошлого года.

Goldman Sachs нефть ОПЕК+
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