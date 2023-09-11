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Brent подешевела до $90,6 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

К 8:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 10 центов (0,11%), до $90,55 за баррель. В минувшую пятницу Brent подорожала на 73 цента (0,8%) - до $90,65 за баррель, обновив максимум с 16 ноября 2022 года.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 41 цент (0,47%), до $87,1 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 64 цента (0,7%) - до $87,51 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Откат котировок в понедельник, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, указывает Trading Economics. При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики.

Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.

Трейдеры также ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

WTI Brent Китай ОПЕК
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