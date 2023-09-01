Поучаствовать в обмене заблокированными активами на старте смогут инвесторы с небольшими счетами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Принять участие в планируемом обмене заблокированными активами в первую очередь смогут российские инвесторы с небольшими счетами, конкретная отсечка не определена, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы говорим в первую очередь о небольших счетах. Конкретная отсечка будет определяться, это будет медианный розничный инвестор", - сказал Моисеев журналистам в кулуарах конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

По его словам, это будет открытая процедура, в которой сможет поучаствовать любой инвестор, который подпадает под критерии. "Критерии будут снизу. Там будут ограничения сверху, то есть счета выше каких-то не будут подпадать", - отметил замминистра.

В первую очередь Минфин и ЦБ хотели бы охватить инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, сказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Это подавляющее число инвесторов. А вот какие бумаги будут разблокированы с одной стороны и какие средства со счетов типа "С" будут использованы с другой стороны, это уже покажет практическое применение данного указа (президента РФ - ИФ), если он выйдет", - заметил он.

Предполагается, что для участия в этом механизме иностранным инвесторам потребуется согласие собственных регуляторов.

ЦБ видит основания для выхода российских инвесторов из замороженных бумаг с премией, а не дисконтом, отметил Чистюхин. Однако, по его словам, в указе это прописано не будет.

В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.

В ЦБ позднее пояснили, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.