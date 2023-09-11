В ЦБ выступили против спешки в обсуждении механизма обмена активами

Зампред ЦБ Гузнов назвал приоритетом создание эффективной схемы обмена, а не сроки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Механизм обмена заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов готовится без спешки, детали этой нестандартной юридической конструкции требуют подробного обсуждения, чтобы не допустить ошибок, заявил "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ зампред Банка России Алексей Гузнов.

"Ведутся дискуссии по поводу того, каким может быть этот механизм. С тем, чтобы в существующим режиме взаимодействия с недружественными странами и институтами недружественных стран, в режиме того санкционного давления, в котором мы находимся, и давления ответных мер, тем не менее, выработать механизм, который, с одной стороны, позволит защитить прежде всего права российских граждан, российских розничных инвесторов (и это основная цель всей этой дискуссии), и, с другой стороны, не создавать ненужного напряжения, не создавать основы для каких-то правовых конфликтов в дальнейшем", - ответил он на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение анонсированного Минфином и ЦБ проекта президентского указа.

"Там очень много деталей, и детали, как раз, требуют достаточно подробного обсуждения. Потому что это такой неординарный правовой механизм", - отметил зампред ЦБ.

Какой будет схема взаимодействия с нерезидентами, которые захотят принять участие в обмене, пока не решено.

"В ЦБ вряд ли (будут направляться соответствующие заявки - ИФ), мы не видим своей какой-то активной роли с точки зрения функционала для того, чтобы поддерживать решение, по большому счету, коммерческих вопросов. Поэтому, вероятно, будет некая организация, некий орган, который будет обеспечивать прием условных заявок на участие", - сказал Гузнов, добавив, что детали пока обсуждаются "достаточно широким кругом участников".

В частности, предстоит определиться, будет ли этот орган принимать заявки и нерезидентов, и российских инвесторов.

"Это один из возможных вариантов. Не обязательно, но один из возможных вариантов", - отметил зампред ЦБ.

Сроки выработки решений он прогнозировать не стал.

"Сложно сказать. Вы видите, насколько напряженная ситуация, и понятно, что во всей этой истории важно не ошибиться. Я думаю, что все участники будут нацелены на то, чтобы создать эффективный, работающий механизм, нежели, чем спешить", - сказал Гузнов. О сроках самого обмена говорить тем более преждевременно, считает он. "Давайте сначала мы создадим хоть что-то, потом будем говорить о сроках этого обмена. Вполне возможно, будут некие сроки пресекательные (то есть дедлайн для участия - ИФ). Тоже может быть обсуждение, если в этом возникнет необходимость", - заключил он.

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. В ЦБ поясняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

В первую очередь Минфин и ЦБ хотели бы охватить инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, сообщал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Это подавляющее число инвесторов. А вот какие бумаги будут разблокированы с одной стороны и какие средства со счетов типа "С" будут использованы с другой стороны, это уже покажет практическое применение данного указа (президента - ИФ), если он выйдет", - отмечал он. Предполагается, что для участия в этом механизме иностранным инвесторам потребуется согласие собственных регуляторов.