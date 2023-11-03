UniCredit попытался через британский суд запретить "РусХимАльянсу" судиться в России

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - UniCredit Bank AG - один из банков-гарантов по контракту Linde на строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге - попытался через британский суд запретить "РусХимАльянсу" (РХА) вести разбирательство в российском суде.

UniCredit в августе подал иск к "РусХимАльянсу" в Высокий суд правосудия с целью вынесения судебного запрета на разбирательство в российском суде. Суд 22 сентября отказал банку по причине отсутствия подсудности. UniCredit подал апелляцию на это решение в Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по искам "РусХимАльянса" к UniCredit и к Deutsche Bank, сообщается в арбитражной картотеке. В решении о приостановке производства по иску к DB отмечается, что производство приостановлено до вступления в силу решения апелляционного суда по жалобе UniCredit. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства Deutsche Bank об оставлении иска без рассмотрения.

"РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в марте принял к производству иск"РусХимАльянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро. В качестве обеспечительной меры на российские активы последней был наложен арест.

"РусХимАльянс" также подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к Deutsche Bank (22,2 млрд рублей), Commerzbank AG (8,7 млрд рублей) и UniCredit Bank AG (45,7 млрд рублей), Bayerische Landesbank (28,2 млрд рублей) и Landesbank Baden-Wurttemberg (5,4 млрд рублей). В иске к Deutsche Bank РХА потребовал также обратить взыскание на доли иностранного банка в российских ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".