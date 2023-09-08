Цены на бензин в РФ в августе ускорили рост до 2,5%, на дизельное топливо - до 4,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в августе 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 2,2% в июле, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-август цены на бензин выросли на 7,4% (при общей инфляции в 3,7%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в августе 2023 года подорожал на 7,7%.

Цены на дизельное топливо в августе выросли на 4,1% после роста на 0,8% в июле.