Бери от биржи все: цены на топливо завершают август вблизи рекордов, но ниже планки демпфера. Обзор

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на моторное топливо завершают август вблизи исторических максимумов, но их среднее значение не превысило демпферную планку, что гарантирует нефтяным компаниям выплаты от государства. При этом факторы, которые поддерживают стоимость бензина и дизеля на СПбМТСБ на высоком уровне, не меняются от месяца к месяцу. Это и недостаточность предложения на бирже на фоне более выгодной экспортной альтернативы, и логистические сложности.

По итогам августа стоимость дизельного топлива на СПбМТСБ выросла на 15,9% до 67,444 тыс. руб./т. Цены на Аи-92 выросли на 3,9% до 64,172 тыс. руб./т, на Аи-95 – на 8,4% до 73,411 тыс. руб./т, что является новым рекордом. Данные приведены по национальному индексу, который отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Багаж проблем

Точкой отсчета роста биржевых цен на топливо можно считать середину апреля, когда значительными темпами начал дорожать бензин. В июле к росту перешли цены на дизельное топливо. Динамика, особенно проявившаяся летом, обусловлена совокупностью факторов: высокий спрос в сезон отпусков, разгар сельскохозяйственных работ, начало закупок топлива для отдаленных регионов, прежде всего, на востоке страны. Кроме того, предложение на бирже было нестабильно ввиду ремонтов на отечественных НПЗ.

Ослабление рубля также сыграло свою роль в текущем ценообразовании топлива на СПбМТСБ. Продажи бензина и ДТ за границу стали гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок, из-за чего вырос как официальный, так и "серый" экспорт.

Оказывают влияние и логистические проблемы. По словам заместителя председателя ассоциации "Надежный партнер" Дмитрия Гусева, в августе участники рынка наблюдали перебои с доставкой грузов, что также подстегнуло спрос.

"Большое количество вагонов находилось в пути, и эта проблема сохраняется. Из-за задержек поставок люди перестраховываются и, как правило, берут больший объем. Биржевые торги толкают цены вверх, но нельзя отрицать и другие факторы, например, отсутствие топлива на местах, в мелком опте. Биржа лишь отражает внутренний спрос", - сказал Гусев.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко считает, что накопленные проблемы пока еще не привели к кризису, поскольку значимость каждой из них выходит на передний план поочередно.

"Периодами – это опасения недостаточности предложения. Периодами – опасения из-за роста привлекательности экспорта и снижения привлекательности внутреннего рынка. Периодами – опасения из-за логистических проблем. Но тенденция в развитии этих факторов ведет к тому, что в один момент все эти факторы выйдут на свои пики", - сказал Дьяченко.

Страсти по демпферу

Темпы роста цен как на 92-й бензин, так и на дизельное топливо до последнего ставили под сомнение возможность получения нефтяными компаниями выплат по демпферу. В его формуле заложены цены по индексу европейской части России. В случае превышения демпферной планки хотя бы по одному из двух видов нефтепродуктов выплаты становились нулевыми.

Средняя цена по Аи-92 в августе по европейскому территориальному индексу составила 62,526 тыс. руб./т при отсечке для демпферных выплат в 62,590 тыс. руб./т. По дизельному топливу "потолок" в 64,620 тыс. руб./т также не был превышен – средняя цена за месяц составила 64,327 тыс. руб./т.

Участники торгов сходятся во мнении: при сохранении рыночной конъюнктуры биржевые цены непременно бы перешагнули предельные параметры выплат по демпферу. Однако в конце августа биржа поменяла правила. В частности, с 24 августа СПбМТСБ на большинстве базисов ввела новые требования к регистрации заявки на торгах нефтепродуктами. Она считалась недействительной при отклонении предложенной цены от рыночной более чем на 1% в сторону увеличения и более чем на 20% в сторону уменьшения. С 28 августа шаг максимально возможного увеличения был сокращен до 0,5%.

"Установление шага изменения цены – это, конечно же, вмешательство в рыночный механизм ценообразования. Но и этот инструмент повсеместно используется в биржевых торгах для ограничения внутридневной волатильности в кризисных или околокризисных ситуациях. На товарной бирже, где вопрос стоит не в спекуляции, а в получении физического товара, ограничение движения цен в отсутствие изменений в объеме спроса и предложения как таковую проблему не решит", - говорит источник "Интерфакса" на топливном рынке.

Нововведения не к обеду

СПбМТСБ в середине августа начала использовать на торгах нефтепродуктами механизм "аукциона открытия". Как пояснили ранее "Интерфаксу" на бирже, инструмент является нововведением, хотя и разрабатывался в течение последних двух лет.

"Аукцион открытия – это разновидность дискретного аукциона. Цена аукциона открытия формируется специальным алгоритмом на основе поступивших заявок – агрегированного спроса и агрегированного предложения. Отличие аукциона открытия от двойного встречного аукциона, который проводится в ходе основной сессии, заключается в следующем: он более короткий, действует в течение 15 минут перед началом основных торгов", - отметили на бирже.

В СПбМТСБ подчеркивали, что оценят новый механизм при торгах нефтепродуктами на предмет эффективности в сложившейся ценовой ситуации.

Часть участников торгов встретила нововведение с недопониманием. По словам источника "Интерфакса" из числа трейдеров, введение механизма было бы актуально для снижения волатильности в периоды повышенной неопределенности, но не в период ажиотажного спроса. "Последующие торги в основную сессию все равно проходят на границе максимально доступных котировок, то есть аукцион к снижению ажиотажа не приводит", - отмечает он.

По словам Гусева, любые попытки воздействовать на спрос техническими методами не приведут к нужному результату.

"Если бы мы работали на рынке форекса и говорили о спекулятивном спросе со стороны каких-то банков, которые пытаются заработать на реальном рынке, тогда введение инструмента было бы оправдано. Но рынок нефтепродуктов сейчас весь поставочный при реальном излишнем спросе. Спекулянтов там явно нет. Рост объема и последующее увеличение спроса это отражает. Попытка ограничить увеличение цены инструментальными методами не совсем корректна", - сказал эксперт.

Наращивать предложение и закрыть "серый" экспорт

В целях сдерживания цен на моторное топливо российские власти в ближайшее время намерены утвердить список экспортеров нефтепродуктов для недопущения "серого экспорта". Об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак, подчеркнув, что мера является наиболее оперативной для предотвращения подобных поставок.

"Что касается ценообразования (на нефтепродукты - ИФ), то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы (...) был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый экспорт", в ближайшее время буквально. Увеличим нормативы поставок на биржу. Соответственно, идет и (...) оптимизация графика ремонтных работ на НПЗ", - сказал Новак.

Минэнерго РФ ранее отмечало, что производство нефтепродуктов полностью обеспечивает существующий спрос на топливо, в том числе за счет переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок.

Однако Гусев отмечает, что зарубежные рынки – даже те, что уже недоступны для поставок из России – все равно продолжат давить на внутренний, как экспортная альтернатива. "Безусловно, цены на отечественном рынке еще не достигли зарубежного уровня, но с текущим курсом они стремятся к нему. Единственный выход из этой ситуации, я считаю, - это отмена налогового маневра и введение экспортных пошлин. Это будет оптимальным фактором для стабилизации оптовых цен внутри страны", - сказал Гусев.