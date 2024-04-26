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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Минэнерго пока против восстановления экспорта электроэнергии в КНР по линии 500 кВ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго пока не видит аргументов в пользу полного восстановления экспорта электроэнергии в Китай по линии 500 кВ, сказал журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.

В то же время он допустил восстановление поставок по этой линии в течение года.

"Мы посмотрим. На Дальнем Востоке обычно более мощный паводок, когда идут муссонные дожди, это август-сентябрь. Посмотрим, что это даст в накоплении гидроресурсов, и вернемся к этому вопросу. Возможно, на какой-то период будет восстановление", - сказал министр.

В августе 2023 года Минэнерго России сообщило об ограничении перетока мощности в Китай по высоковольтной линии "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт на фоне ситуации дефицита в энергосистеме Востока. В "Интер РАО" подтверждали снижение экспорта по этой ВЛ с 600 МВт до 100-200 МВт. Поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжались в плановом объеме.

Член правления ПАО "Интер РАО" (оператор экспорта/импорта электроэнергии в России) Александра Панина в разговоре с журналистами оценивала снижение поставок в Китай в январе-феврале 2024 года на 75% к аналогичному периоду 2023 года.

Интер РАО Александра Панина Китай Минэнерго Николай Шульгинов Хэйхэ
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