En+ Group планирует использовать льготный период для выплаты windfall tax

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group планирует воспользоваться периодом с октября по ноябрь для выплаты налога на сверхприбыль (windfall tax), сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

"Соответствующая оценка компанией уже проведена", - заявил он, не назвав сумму налога для компании.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет в августе.

Законом с 1 января 2024 г. вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб.

Ряд компаний электроэнергии уже оценили выплаты для себя. В "Интер РАО" и "РусГидро" также планируют воспользоваться льготой и заплатить 2,7 млрд руб. и 0,5 млрд руб., соответственно. "Форвард энерго" (бывш. "Фортум") оценил свои выплаты в сумму около 0,45 млрд руб.