Выплаты группы "Интер РАО" в рамках windfall tax составят около 2,7 млрд руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа "Интер РАО" заплатит около 2,7 млрд рублей в рамках windfall tax.

Как сообщили "Интерфаксу" в энергокомпании, "прогнозная общая по всем компаниям группы сумма налога - 5,3 млрд руб." При этом у компании "есть возможность воспользоваться налоговым вычетом 50%, если оставшиеся 50% внести в октябре-ноябре 2023 года" (то есть фактически объем изъятий составит около 2,7 млрд руб. - ИФ). "Что, собственно, мы и намерены сделать", - заключили в "Интер РАО".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет в августе.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.

Что касается компаний в сфере энергетики, "РусГидро" накануне сообщила о планируемом объеме выплат в размере 0,5 млрд руб., компания также намерена воспользоваться механизмом обеспечительного платежа по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года (это позволяет снизить ставку вдвое до 5%, сумма в 0,5 млрд руб. указана уже с учетом этого механизма). "Фортум" планирует заплатить также около 0,45 млрд руб. налога.