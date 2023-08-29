Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"РусГидро" может выплатить windfall tax в размере 0,5 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Расходы "РусГидро" на выплату windfall tax могут составить 0,5 млрд рублей.

Сумма обязательства группы "РусГидро" в рамках налога на сверхприбыль по базовой ставке в 10% составляет 998 млн рублей, сообщила компания в отчете по МСФО. При этом "РусГидро", как и другие налогоплательщики, намерена воспользоваться механизмом обеспечительного платежа по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года (это позволяет снизить ставку вдвое, до 5%).

"Итоговая сумма налога на сверхприбыль, которую группа должна будет уплатить в федеральный бюджет, составит 499 млн рублей", - сказано в отчете.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет ранее в августе.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.

РусГидро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в августе рассчитывает нарастить выдачу ипотеки на 30%

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Аналитики оценили в 14% долю "параллельного импорта" на авторынке за 7 месяцев

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Polymetal завершил делистинг с LSE

Polymetal завершил делистинг с LSE

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });