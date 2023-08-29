"РусГидро" может выплатить windfall tax в размере 0,5 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Расходы "РусГидро" на выплату windfall tax могут составить 0,5 млрд рублей.

Сумма обязательства группы "РусГидро" в рамках налога на сверхприбыль по базовой ставке в 10% составляет 998 млн рублей, сообщила компания в отчете по МСФО. При этом "РусГидро", как и другие налогоплательщики, намерена воспользоваться механизмом обеспечительного платежа по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года (это позволяет снизить ставку вдвое, до 5%).

"Итоговая сумма налога на сверхприбыль, которую группа должна будет уплатить в федеральный бюджет, составит 499 млн рублей", - сказано в отчете.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет ранее в августе.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.