Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

ВТБ отмечает спрос клиентов на инструменты в юанях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВТБ отмечает большой спрос клиентов на юани в рамках кредитования, инвестирования в банковские депозиты, облигации, размещение акций, сообщил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае президент - председатель правления банка Андрей Костин.

Он перечислил меры, которые бы способствовали развитию сотрудничества с Китаем. По словам Костина, нужно принять решения для обеспечения транзакций между Россией и Китаем по защищенным каналам, совершенствовать безопасную инфраструктуру платежей и расчетов, полностью отказавшись от доллара и других "токсичных" валют. Также следует организовать беспроблемную проводку платежей в ходе туристических поездок, считает он.

Он также рекомендует как можно быстрее завершить разработку цифрового рубля и внедрить его и цифровой юань.

Кроме того, нужно предоставить возможности для удобного перевода валюты для граждан и бизнеса обеих стран, отметил Костин.

Также, по его мнению, следует активнее привлекать китайские банки к софинансированию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в России.

Глава ВТБ считает, что еще нужно развивать рынок юаневых депозитов в России, а также юаневых финансовых инструментов, доступных российским инвесторам на китайском фондовом рынке. "Последняя тема, связанная с возможностью более масштабного использования китайской национальной валюты на внутреннем российском рынке, особенно важна", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что юань для российской экономики фактически заменил доллар. "Сформировался значительный и пока неудовлетворенный спрос на юаневую ликвидность со стороны российских компаний и граждан. Напомню, что доля юаня в структуре валютных накоплений россиян составляет уже 11%, хотя еще в 2021 году такие депозиты вообще не были представлены в линейке банковских продуктов", - сообщил глава ВТБ.

Портфель вкладов в китайской валюте в ВТБ составляет 9,3 млрд юаней, с начала 2023 года он вырос почти на 40%, говорится в сообщении банка.

"Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях. По нашим прогнозам, за год портфель таких пассивов в ВТБ удвоится и достигнет 15 млрд юаней", - сообщила через пресс-службу начальник управления "Сбережения" Наталья Тучкова.

Андрей Костин ВТБ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ

Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ

"Авилон" закрыл сделку по приобретению российских активов Volkswagen

Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов

Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Лимит на покупку валюты для сделок с уходящими из РФ нерезидентами заработает с июня

ЦБ РФ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

ЦБ РФ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Правительство к июлю уточнит бенчмарки для нефтяных налогов

Американский оператор связи Spok продолжает обслуживать более 800 тысяч пейджеров

Американский оператор связи Spok продолжает обслуживать более 800 тысяч пейджеров

ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });