ВТБ отмечает спрос клиентов на инструменты в юанях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВТБ отмечает большой спрос клиентов на юани в рамках кредитования, инвестирования в банковские депозиты, облигации, размещение акций, сообщил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае президент - председатель правления банка Андрей Костин.

Он перечислил меры, которые бы способствовали развитию сотрудничества с Китаем. По словам Костина, нужно принять решения для обеспечения транзакций между Россией и Китаем по защищенным каналам, совершенствовать безопасную инфраструктуру платежей и расчетов, полностью отказавшись от доллара и других "токсичных" валют. Также следует организовать беспроблемную проводку платежей в ходе туристических поездок, считает он.

Он также рекомендует как можно быстрее завершить разработку цифрового рубля и внедрить его и цифровой юань.

Кроме того, нужно предоставить возможности для удобного перевода валюты для граждан и бизнеса обеих стран, отметил Костин.

Также, по его мнению, следует активнее привлекать китайские банки к софинансированию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в России.

Глава ВТБ считает, что еще нужно развивать рынок юаневых депозитов в России, а также юаневых финансовых инструментов, доступных российским инвесторам на китайском фондовом рынке. "Последняя тема, связанная с возможностью более масштабного использования китайской национальной валюты на внутреннем российском рынке, особенно важна", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что юань для российской экономики фактически заменил доллар. "Сформировался значительный и пока неудовлетворенный спрос на юаневую ликвидность со стороны российских компаний и граждан. Напомню, что доля юаня в структуре валютных накоплений россиян составляет уже 11%, хотя еще в 2021 году такие депозиты вообще не были представлены в линейке банковских продуктов", - сообщил глава ВТБ.

Портфель вкладов в китайской валюте в ВТБ составляет 9,3 млрд юаней, с начала 2023 года он вырос почти на 40%, говорится в сообщении банка.

"Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях. По нашим прогнозам, за год портфель таких пассивов в ВТБ удвоится и достигнет 15 млрд юаней", - сообщила через пресс-службу начальник управления "Сбережения" Наталья Тучкова.