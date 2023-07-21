Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

"Мосбиржа" начала торги паями биржевого фонда на облигации в юанях

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 21 июля запустила торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "Облигации в юанях" под управлением УК "Первая", говорится в сообщении торговой площадки.

Фонд инвестирует в ценные бумаги из индекса российских облигаций, номинированных в юанях, который рассчитывает "Мосбиржа", а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного репо.

В портфель БПИФа вошли ценные бумаги "Фосагро", "Русала", "Роснефти", "Сегежа Групп", "Совкомфлота" и других компаний. Новые выпуски облигаций в юанях, которые будут появляться на российском рынке, при соответствии требованиям также могут включаться в состав фонда.

Стоимость пая на момент формирования фонда - 10 рублей, минимальный объем покупки - один пай.

Торги и расчеты проводятся в рублях и юанях.

Этот инструмент стал вторым биржевым фондом в линейке юаневых продуктов УК. В январе 2023 года был запущен БПИФ "Сберегательный в юанях", в состав которого также входят облигации и инструменты денежного рынка. От нового фонда он отличается распределением долей этих инструментов: у БПИФ "Облигации в юанях" доля долговых бумаг выше и может доходить до 100%, отмечается в сообщении УК "Первая".

Мосбиржа Русал Совкомфлот Фосагро Роснефть УК Первая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о реализации основных направлений налоговой политики

Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%

Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%

Кудрин, банки, медь и другие мишени OFAC. Обобщение

Кудрин, банки, медь и другие мишени OFAC. Обобщение

Правительство РФ прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензин

Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

Банк "Солидарность" посоветовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные

В Аргентине назвали причину отказа принять танкер с российским СПГ

С 21 июля карты Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, прекратят работать за рубежом

С 21 июля карты Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, прекратят работать за рубежом

Eurostat решил, что еврозона все же избежала рецессии этой зимой

Eurostat решил, что еврозона все же избежала рецессии этой зимой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });