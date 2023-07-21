"Мосбиржа" начала торги паями биржевого фонда на облигации в юанях

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 21 июля запустила торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "Облигации в юанях" под управлением УК "Первая", говорится в сообщении торговой площадки.

Фонд инвестирует в ценные бумаги из индекса российских облигаций, номинированных в юанях, который рассчитывает "Мосбиржа", а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного репо.

В портфель БПИФа вошли ценные бумаги "Фосагро", "Русала", "Роснефти", "Сегежа Групп", "Совкомфлота" и других компаний. Новые выпуски облигаций в юанях, которые будут появляться на российском рынке, при соответствии требованиям также могут включаться в состав фонда.

Стоимость пая на момент формирования фонда - 10 рублей, минимальный объем покупки - один пай.

Торги и расчеты проводятся в рублях и юанях.

Этот инструмент стал вторым биржевым фондом в линейке юаневых продуктов УК. В январе 2023 года был запущен БПИФ "Сберегательный в юанях", в состав которого также входят облигации и инструменты денежного рынка. От нового фонда он отличается распределением долей этих инструментов: у БПИФ "Облигации в юанях" доля долговых бумаг выше и может доходить до 100%, отмечается в сообщении УК "Первая".