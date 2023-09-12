Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк подтверждает намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли, снижать этот уровень не планирует, о его повышении пока говорить преждевременно.

"Мы платим 50% дивидендов, и это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов, но пока мы не просматриваем и увеличение объема дивидендов на системной основе", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это всегда будет зависеть от достаточности капитала. Если достаточность капитала позволит, держать высокий уровень достаточности нет никакого смысла. Поэтому, если у нас возникнет ситуация, что у нас будет очень высокая достаточность капитала, которая позволит выплатить сумму дивидендов выше, то я думаю, что это можно будет рассматривать. Но сейчас пока об этом говорить рано", - отметил Греф.

При этом Греф переадресовал вопрос о возможности своего нового срока на посту главы Сбербанка его акционерам.

"Что касается продления полномочий - это вопрос моих акционеров, их спрашивайте", - сказал Греф, отвечая на вопросы журналистов в рамках Восточного экономического форума.

"Продлят - продлят, нет - буду проситься к вам на работу, примете? Правда, журналист из меня не очень...", - посетовал он.

Греф, на протяжении семи лет возглавлявший Минэкономразвития, крупнейшим российским банком руководит с 2007 года. Очередной срок его полномочий истекает в ноябре этого года.

Греф также рассказал, что не ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 сентября.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

По его словам, "борьба с инфляцией - это всегда trade-in между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции". "Собственно, весь мир переживает инфляцию, все сталкиваются ровно с тем же, поэтому меры, предпринятые Банком России для поддержания финансовой стабильности, конечно, ударят по экономическому росту, все предприятия это ощутят и банки тоже. Видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы наметилось, причем достаточно значимое", - сказал Греф.

"Я думаю, что Банк России будет смотреть на результаты и будет корректировать свою политику в зависимости от того, как рынок отреагирует на те меры, которые он предпринял. Что касается нас, это, безусловно, скажется на нашем финансовом результате, но это не будет что-то значимое, что следовало бы обсуждать или как-то радикально может повлиять на наши результаты", - отметил также он.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых. Решение было принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности. ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Вместе с тем, ЦБ отметил, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу, вернется к 4% в 2024 году.

Сбербанк планирует представить новую трехлетнюю стратегию развития до 2026 года, которая будет включать и обновленную дивидендную политику, в декабре этого года.

Ранее Сбербанк прогнозировал, что чистая прибыль в 2023 году превысит докризисный уровень. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году.

Накануне Греф заявил, что банк может закончить 2023 год лучше ранее представленного прогноза по рентабельности капитала (свыше 22%).

По итогам 2022 года Сбербанк направил на выплату дивидендов 565 млрд рублей (25 рублей на одну акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.