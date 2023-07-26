В правительстве РФ подумают о производстве аттракционов в стране

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин намерен поручить вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подобрать инвесторов для открытия производства аттракционов в России.

На выставке проектов развития туристической России Мишустин поинтересовался, осуществляет ли кто-то в России в данный момент производство аттракционов. Получив отрицательный ответ, он провел параллель с производством оборудования для канатных дорог, которое ранее в России не производилось.

"Давайте вместе подумаем. Я поручу Денису Валентиновичу Мантурову и Дмитрию Николаевичу Чернышенко подумать, кто бы мог из инвесторов взяться за производство, в том числе, за производство таких аттракционных парков", - сказал Мишустин.

Обращаясь к Александру Ткачеву - бенефициару группы компаний "Мантера", он предложил и ему подумать над этим. "Александр Николаевич, предлагаю вам подумать над этим, вы инвестор со стажем", - сказал Мишустин.

Ткачев на это заметил, что необходимо делать оборудование не хуже зарубежного, которое отличается высоким качеством и безопасностью. Он заметил, что в этом случае речь идет о заводе, который необходимо будет построить, субсидиях и т.д.

"Может, элементы сделать аттракционов для малых парков. В регионах раньше были парки, парки культуры и отдыха, помните? В Подмосковье, где я жил, рядом был парк небольшой. Что там было? Колесо, карусель, простые какие-то тренажеры, обязательно тир. Но было же, производили. Почему сейчас нельзя начать, Александр Николаевич, с простого, то, что не требует больших инвестиций и даже требований безопасности. И потом потихоньку перейти к более сложным вещам", - отметил глава правительства РФ.

И продолжил: "Александр Николаевич, вы обещаете начать этот процесс, основной инвестор?"

"С удовольствием", - сказал Ткачев.

Уже на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ Мишустин вновь вернулся к теме аттракционов, заметив, что спрос на такие парки большой.

"Давайте подумаем об этом. Александр Николаевич Ткачев публично обещал мне сегодня, что он возглавит группу инвесторов, которые начнут заниматься производством аттракционов... Александр Николаевич, подтверждаете? И мы будем постоянно тогда с вами встречаться и вы будете рассказывать об этих успехах", - сказал глава правительства.

На реплику Ткачева он сказал: "Максим Геннадьевич (Решетников - глава Минэкономразвития - ИФ), конечно же, будет тоже помогать вам в этом".