Президент РФ не видит "непреодолимых проблем" с курсом рубля

Путин назвал влияющие на курс факторы управляемыми

Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прокомментировал наблюдающееся в последнее время ослабление рубля, заявив, что не видит в этом непреодолимых проблем, все влияющие на курс факторы управляемые.

"Это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства РФ, финансовых властей так называемых. Но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частичным валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки импорта не были налажены, сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, а это значит, что иностранная валюта все больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023.