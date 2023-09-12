Рубль продолжил рост к доллару и юаню на старте торгов на позитивных прогнозах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабеют на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль сохраняет восходящий тренд на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,24 руб./$1 (+15,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 руб. ниже уровня действующего официального курса. Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 13,02 рубля.

Однако после 15 минут торгов рубль перешел к активному укреплению. По итогам 23 минут торгов курс доллара США составил 92,45 руб./$1 (-2,64 руб. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4 руб. ниже уровня действующего официального курса. Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 36,7 коп. - до 12,65 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте рубль лег в боковой дрейф, взяв небольшую паузу после активного роста в ходе предыдущей сессии, а затем взял разгон на новых позитивных заявлениях властей. Последние сигналы с важного экономического мероприятия позволили нацвалюте продолжить укрепление.

Помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), подтвердил свои ожидания относительно курса нацвалюты.

"Фундаментальные факторы, платежный баланс, уверенное исполнение бюджета, очень хорошие прогнозы по бюджету, замедляющееся кредитование все это создает предпосылки для более крепкого рубля в ближайшие месяцы", - заметил он, отвечая вопрос о перспективах рубля.

Ранее, комментируя "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке, Орешкин сказал, что "рынок прошел пиковые значения".

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - пояснил он свои ожидания роста предложения валюты на рынке.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил на ВЭФ, что бизнес ждет стабилизации курса, и выразил надежду, что пик действительно пройден: "Самое главное для бизнеса все-таки предсказуемость курса, бизнес приспособится к любому курсу, если он не будет скакать только".

Заявления властей о скорой стабилизации курса позволяют надеяться на то, что к бизнесу не будут предъявляться требования об обязательной продаже валютной выручки, считает Шохин.

"Если Максим Станиславович (Орешкин - ИФ) что-то знает о том, что пика своего он (курс рубля - ИФ) достиг, то есть шанс, что относительная стабильность будет. Правда, в июне Андрей Рэмович Белоусов обещал 80-90 (руб./$1 - ИФ), я так понимаю, что сейчас уже 90-100, наверное, коридор (который не будет коридором в прямом смысле слова, как было в период валютного регулирования конца 90-х)", - полагает президент РСПП.

Валютный рынок также оценивает заявления о ключевой ставке. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает ее повышения на заседании совета директоров Банка России 15 сентября.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

По его словам, "борьба с инфляцией - это всегда trade-in между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции". "Собственно, весь мир переживает инфляцию, все сталкиваются ровно с тем же, поэтому меры, предпринятые Банком России для поддержания финансовой стабильности, конечно, ударят по экономическому росту, все предприятия это ощутят и банки тоже. Видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы наметилось, причем достаточно значимое", - сказал Греф.

На фондовых площадках наблюдается "вялая" динамика. Участники сырьевого рынка находятся в ожидании ежемесячного отчета ОПЕК во вторник и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,05 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,78 за баррель, что на 0,56% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник демонстрируют неоднозначную динамику: китайский CSI 300 растет на 0,1%, японский Nikkei 225 повысился на 0,79%, гонконгский Hang Seng почти стабилен, рост составил 0,09%, южнокорейский Kospi опускается на 0,49%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,67%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, в том числе, благодаря повышению котировок акций производителей товаров класса "люкс", а также Tesla. Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд, при этом подъем S&P 500 и Nasdaq был максимальным с 29 августа.

На этой неделе инвесторы ждут выхода важных статданных: в среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер.

"Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. Йеллен отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.