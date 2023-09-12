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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Греф заявил, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости

Греф заявил, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля не соответствует фундаментальным уровням, нужно найти причины этого и принять необходимые меры, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и, тем не менее, курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, надо детально с причинами разбираться и принимать меры", - подчеркнул он.

Он отметил, что никогда не был большим сторонником валютного регулирования. "Сегодня мир настолько технологичен, что любые меры валютного контроля легко обходятся", - заявил глава Сбербанка.

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Вместе с тем он согласился, что меры валютного регулирования нужны.

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в качестве одной из мер по снижению волатильности на валютном рынке предложил ввести лимиты на перевод за рубеж средств в рублях. По его мнению, порог можно установить на уровне, равном валютным ограничениям - $1 млн (порядка 100 млн рублей).

"Что Андрей Леонидович (Костин - ИФ) сказал в отношении утечки капитала через рублевые активы, чего раньше никогда не было, - он абсолютно прав", - заявил Греф.

"Надо внимательно смотреть, что с этим можно и нужно делать. Мы свои предложения отправили в этой части", - добавил глава Сбербанка.

По его мнению, одной мерой эту проблему не решить, нужен комплекс действий.

Герман Греф Сбербанк рубль
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