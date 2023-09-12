Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Структуры Троценко сосредоточатся на развитии своих горнорудных активов, не M&A

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Структуры Романа Троценко планируют концентрироваться, прежде всего, на развитии своих горнорудных активов, не приобретая новых, заявил бизнесмен журналистам в кулуарах ВЭФ-2023.

В частности, его компании не рассматривают покупку российских активов Polymetal, ответил он на соответствующий вопрос.

"Мы нет, не смотрим, - заявил Троценко. - Просто у нас есть программа уже утвержденная о развитии предприятий своих. Как вы знаете, мы недавно открыли в Якутии фабрику Верхне-Менкече. На прошлой неделе новая фабрика, поэтому мы будем, прежде всего, концентрироваться на развитии своих активов, не приобретая дополнительных".

Связанные с Троценко горнорудные активы объединены в компанию GeoProMining и включают добычу золота и сурьмы в России, золота, меди и молибдена в Армении, а также проект Железный Кряж в Забайкалье и Зангезурский медно-молибденовый комбинат в Армении.

GeoProMining Polymetal Верхне-Менкече Роман Троценко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сделка по покупке "НОВАТЭКом" доли в "Сахалине-2" задерживается

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

Рубль после утреннего заметного укрепления к середине дня сдал позиции

Рубль после утреннего заметного укрепления к середине дня сдал позиции

Нефтяники и кабмин РФ договорились о дальнейших действиях на рынке топлива

Нефтяники и кабмин РФ договорились о дальнейших действиях на рынке топлива

Президент РФ не видит "непреодолимых проблем" с курсом рубля

Президент РФ не видит "непреодолимых проблем" с курсом рубля

Греф заявил, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости

Греф заявил, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Орешкин заявил о предпосылках для укрепления рубля в ближайшие месяцы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });