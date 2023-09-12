Структуры Троценко сосредоточатся на развитии своих горнорудных активов, не M&A

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Структуры Романа Троценко планируют концентрироваться, прежде всего, на развитии своих горнорудных активов, не приобретая новых, заявил бизнесмен журналистам в кулуарах ВЭФ-2023.

В частности, его компании не рассматривают покупку российских активов Polymetal, ответил он на соответствующий вопрос.

"Мы нет, не смотрим, - заявил Троценко. - Просто у нас есть программа уже утвержденная о развитии предприятий своих. Как вы знаете, мы недавно открыли в Якутии фабрику Верхне-Менкече. На прошлой неделе новая фабрика, поэтому мы будем, прежде всего, концентрироваться на развитии своих активов, не приобретая дополнительных".

Связанные с Троценко горнорудные активы объединены в компанию GeoProMining и включают добычу золота и сурьмы в России, золота, меди и молибдена в Армении, а также проект Железный Кряж в Забайкалье и Зангезурский медно-молибденовый комбинат в Армении.