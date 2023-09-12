Производители упаковки Smurfit Kappа и WestRock объединятся

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappа Group, крупнейший в Европе, подписал обязывающее соглашение с американской WestRock Co. о слиянии.

Как сообщается в пресс-релизе Smurfit Kappа, объединенная компания получит название Smurfit WestRock и зарегистрируется в Ирландии. Ее акции будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE).

Годовая выручка Smurfit WestRock оценивается примерно в $34 млрд, что делает ее крупнейшей в мире в сфере производства упаковки компанией с листингом на бирже, отмечается в сообщении.

После закрытия сделки акционеры Smurfit Kappа будут владеть примерно 50,4% акций объединенной компании, WestRock - 49,6%.

Председателем совета директоров нового гиганта станет Ириал Финан, главным исполнительным директором - Тони Смерфит, которые сейчас занимают аналогичные посты в Smurfit Kappа. Совет директоров будет состоять из шести представителей WestRock и восьми - Smurfit Kappа.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку и рекомендовали акционерам проголосовать за нее. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2024 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов и акционеров.

Котировки акций WestRock растут на 8,3% в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке во вторник. Цена бумаг Smurfit Kappa на LSE рухнула на 10,2%.

Рыночная стоимость WestRock с начала 2023 года уменьшилась на 3,1% (до $8,9 млрд), Smurfit Kappa - на 10,3% (до $9,7 млрд).