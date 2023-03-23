Производитель упаковки Smurfit Kappa завершил продажу своих российских активов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC закрыл сделку по продаже своих российских активов местному менеджменту, сообщается в официальном телеграм-канале комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

"Новый акционер заверил, что изменения не повлияют на выполнение обязательств перед сотрудниками и на работу производств. Сотрудничество со всеми клиентами и поставщиками продолжится", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Ленобласти по экономке и инвестициям Дмитрия Ялова.

По информации проданной Smurfit Kappа российской компании, в конце апреля 2023 года планируется смена ее названия с АО "Смерфит Каппа Рус" на АО "Каппа Рус".

Smurfit Kappа Group объявила об уходе с рынка России в апреле 2022 года. В тот момент компания заявляла, что на российский бизнес по итогам года придется менее 1% всей совокупной выручки. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Смерфит Каппа Рус" за 2022 год составила 13,95 млрд рублей, чистая прибыль - 1,75 млрд рублей.

В России Smurfit Kappa принадлежали четыре завода: три в Ленинградской области и один в Москве. Общая численность персонала составляла около 800 человек, согласно данным на сайте компании. Smurfit Kappa являлась лидером в РФ по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых продуктов.