Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Производитель упаковки Smurfit Kappa завершил продажу своих российских активов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC закрыл сделку по продаже своих российских активов местному менеджменту, сообщается в официальном телеграм-канале комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

"Новый акционер заверил, что изменения не повлияют на выполнение обязательств перед сотрудниками и на работу производств. Сотрудничество со всеми клиентами и поставщиками продолжится", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Ленобласти по экономке и инвестициям Дмитрия Ялова.

ЭкономикаПроизводитель упаковки Smurfit Kappa запланировал продать свои заводы в РФЧитать подробнее

По информации проданной Smurfit Kappа российской компании, в конце апреля 2023 года планируется смена ее названия с АО "Смерфит Каппа Рус" на АО "Каппа Рус".

Smurfit Kappа Group объявила об уходе с рынка России в апреле 2022 года. В тот момент компания заявляла, что на российский бизнес по итогам года придется менее 1% всей совокупной выручки. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Смерфит Каппа Рус" за 2022 год составила 13,95 млрд рублей, чистая прибыль - 1,75 млрд рублей.

В России Smurfit Kappa принадлежали четыре завода: три в Ленинградской области и один в Москве. Общая численность персонала составляла около 800 человек, согласно данным на сайте компании. Smurfit Kappa являлась лидером в РФ по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых продуктов.

Smurfit Kappа Ленобласть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

SEC оштрафовала Линдси Лохан и других звезд из-за рекламы криптовалюты

Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });