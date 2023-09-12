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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $84,5/баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,62 за баррель до $84,46 за баррель, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка на 2024 год также выросла - с $86,48 за баррель до $88,22 за баррель.

По данным ведомства, средняя спотовая цена Brent в августе находилась на уровне $86 за баррель.

Минэнерго США ожидает, что в четвертом квартале стоимость сорта вырастет в среднем до $93 за баррель.

"Снижение мировых запасов нефти в ближайшие месяцы поддерживает цену Brent в нашем прогнозе. Ее цена снизится в среднем до $87/барр. ко второй половине 2024 года, поскольку мы ожидаем восстановления запасов нефти в этот период", - говорится в отчете.

Ведомство подчеркивает, что мировые запасы нефти в четвертом квартале 2023 года снизятся на 0,2 млн б/с в связи с продлением до конца 2023 года добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии на 1 млн б/с, а также из-за пролонгации снижения экспорта Россией на 300 тысяч б/с так же до конца года.

EIA США Brent Саудовская Аравия Минэнерго
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