США незначительно повысили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,76 млн б/с до 12,78 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Таким образом, министерство ожидает в 2023 году обновление исторического рекорда добычи нефти в стране, который был установлен в 2019 году - 12,315 млн б/с.

Прогнозный показатель превышает результат 2022 года на 870 тыс. б/с.

Ведомство ожидает, что новый рекорд может быть побит уже в следующем году: EIA повысило прогноз добычи нефти на 2024 год на 70 тыс. б/с, до 13,16 млн б/с.