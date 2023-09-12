Ford, Honda и BMW свяжут электросетевые компании и владельцев электрокаров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU -Ford Motor, американское подразделение японской Honda Motor и германская Bayerische Motoren Werke AG создают компанию в сфере электросетевых услуг, связанных с электромобилями, сообщил Ford.

Новая компания называется ChargeScape, она займется созданием регулируемой системы зарядки, которая соединит электросетевые компании, автопроизводителей и владельцев электромобилей.

Благодаря ChargeScape автомобилисты США и Канады смогут получать финансовую выгоду при зарядке в оптимальные для электрической сети периоды.

Электросетевые компании, в свою очередь, получат доступ к энергии из аккумуляторов электромобилей, что поможет поддерживать работу сети.

Другие автопроизводители в будущем также смогут присоединиться к ChargeScape.