Inditex в I финквартале увеличила чистую прибыль на 11%, выручку - на 7%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, в первом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 10,8%, выручку - на 7,1%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в феврале-апреле составила 1,299 млрд евро против 1,172 млрд евро за аналогичный период прошлого фингода.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне 1,31 млрд евро.

EBITDA выросла до 2,37 млрд евро с 2,195 млрд евро (на 8%), рентабельность по EBITDA - до 29,1% с 28,8%. Валовая прибыль достигла 4,94 млрд евро против 4,603 млрд евро (повышение на 7,3%), рентабельность по ней поднялась до 60,6% с 60,5%.

Выручка повысилась до 8,15 млрд евро против 7,611 млрд евро годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 10,6%.

За минувший квартал Inditex открыла магазины в 28 странах, в том числе в феврале начала работу первая торговая точка в Узбекистане, отмечается в сообщении. На конец апреля компания управляла почти 5,7 тыс. магазинов.

Совет директоров Inditex рекомендует выплатить за 2023 фингод дивиденды в размере 1,54 евро на акцию. Выплаты предусмотрены двумя равными траншами - 2 мая и 4 ноября.

Котировки акций Inditex растут на 4,6% в начале торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 12,3% (до 136,7 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 11,6%.