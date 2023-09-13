"Россети" намерены воспользоваться опцией ранней оплаты налога на сверхприбыль

Она составит около 1,6 млрд рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" оценивает налог для сверхприбыль для компании в 3,3 руб., планирует воспользоваться опцией ранней оплаты, которая составит около 1,6 млрд руб., заявил журналистам гендиректор компании Андрей Рюмин.

"У нас несколько дочерних компаний подпадает под этот налог. Мы планируем воспользоваться ранней оплатой, и она составит около 1,6 млрд руб.", - ответил Рюмин на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет в августе.

Законом с 1 января 2024 г. вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб.

Ряд компаний электроэнергии уже оценили выплаты для себя. В "Интер РАО" и "РусГидро" также планируют воспользоваться льготой и заплатить 2,7 млрд руб. и 0,5 млрд руб., соответственно. "Форвард энерго" (бывш. "Фортум") оценил свои выплаты в сумму около 0,45 млрд руб.