МЭА отметило, что стоимость Urals в августе превысила "ценовой потолок" на $10

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российская нефть марки Urals торговалась в августе в среднем около $70/баррель, что на $10 выше установленного странами G7 "ценового потолка", сообщается в отчете Международного энергетического агентства.

По оценке его аналитиков, в первую неделю сентября средняя стоимость Urals составляла $75/барр.

По мнению агентства, на увеличение стоимости российской нефти повлияло сокращение ее экспорта относительно уровня мая, что усугубило напряжение на мировых рынках.

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