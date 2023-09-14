Британский чипмейкер Arm установил цену IPO на уровне $51 за бумагу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессоров Arm Holdings, принадлежащий японской SoftBank Group, предложит свои бумаги в рамках IPO по цене $51 за штуку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Стоимость американских депозитарных акций (ADS) была согласована по итогам прошедших 13 сентября встреч между андеррайтерами и руководством Arm. Изначально компания рассматривала возможность установления цены на уровне $52 за бумагу, но затем остановилась на $51.

Исходя из предложенной цены, оценка Arm в рамках первичного размещения составит $54,5 млрд. В августе сообщалось, что SoftBank выкупила долю своего Vision Fund в британском чипмейкере при оценке $64 млрд.

Начало торгов бумагами Arm на бирже Nasdaq запланировано на четверг. ADS будут торговаться под тикером "ARM".