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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

TSMC инвестирует до $100 млн в рамках IPO британского чипмейкера Arm

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company планирует инвестировать до $100 млн в рамках IPO британского чипмейкера Arm Holdings. Это решение утвердил совет директоров TSMC, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что Arm и ее андеррайтеры 13 сентября определят цену размещения. Начало торгов американскими депозитарными акциями (ADS) компании на бирже Nasdaq запланировано на 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Arm намерена разместить бумаги по цене $47-51 за штуку. Таким образом, контролирующая ее японская SoftBank сможет привлечь до $4,87 млрд, а капитализация британской компании может составить до $52,33 млрд.

Arm Nasdaq SoftBank TSMC Тайвань Великобритания США
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