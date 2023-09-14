Бумаги Arm прибавили более 17% в ходе дебютных торгов после IPO

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ADR британского разработчика процессоров Arm Holdings прибавляют в цене более 17% в ходе дебютных торгов в четверг.

Arm провела IPO на $4,87 млрд, разместив порядка 95,5 млн ADR по цене $51 за бумагу. Компания получила оценку $54,5 млрд в рамках IPO.

Дебютные торги бумагами Arm открылись на уровне $56,1, что на 10% выше цены IPO.

По данным на 19:40 мск, стоимость ADR составляет $59,88, что на 17,5% выше цены размещения.

IPO Arm стало крупнейшим в США с момента размещения акций Rivian в ноябре 2021 года, объем которого достиг $13,7 млрд.

Среди участников IPO - крупнейшие клиенты Arm, включая Intel Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, которые приобрели ADR компании на сумму более $700 млн.

SoftBank Group Corp. сохранила за собой 90% акций Arm после IPO.