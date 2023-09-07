Apple сохранит доступ к ключевой для своих устройств технологии Arm после 2040 г.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. после 2040 года сохранит доступ к используемой в iPhone и Mac архитектуре Arm. Об этом говорится в сообщении разработавшего ее одноименного британского чипмейкера на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Arm, принадлежащая японской SoftBank Group, сообщила о заключении с американской компанией соответствующего долгосрочного соглашения, которое позволит ей продолжить "давние отношения сотрудничества с Apple".

Apple была одним из участников совместного предприятия, в виде которого создавалась Arm в 1990 году.

Архитектура Arm используется практически во всех чипах смартфонов, включая используемые в iPhone процессоры Apple серии A, отмечает телеканал CNBC.

С момента основания Arm ее клиенты поставили на рынок 250 млрд чипов на ее архитектуре, говорится в сообщении британской компании.

Взрывной рост бизнеса Arm начался с выходом первого iPhone в 2007 году, указывает CNBC. Производители смартфонов нуждались в чипах, которые потребляют меньше энергии, особенно в сравнении c микросхемами на базе архитектуры x86, которая используется в чипах Intel Corp. и Advanced Micro Devices (AMD) для серверов и персональных компьютеров.

Такие фирмы, как Apple, предпочитают архитектуру Arm в том числе потому, что это не технология конкурента, поясняет телеканал.

Ранее на этой неделе стало известно, что Arm планирует предложить свои американские депозитарные акции (ADS) в рамках первичного размещения на бирже Nasdaq по цене $47-51 за штуку, что позволит SoftBank привлечь до $4,87 млрд. Капитализация Arm может составить до $52,33 млрд, а ее IPO в таком случае станет крупнейшим в техсекторе в этом году.

Якорные инвесторы, включая Apple, Nvidia Corp., Intel, TSMC и Google, входящую в Alphabet Inc., заявили о планах купить ADS на сумму до $735 млн.

Рынок опасался, что изменения в корпоративной структуре Arm могут заставить часть ее клиентов обратить внимание на технологические решения других компаний. Однако благодаря сделке с Apple становится понятно, что как минимум один из главных партнеров британской фирмы будет использовать ее технологию еще на протяжении многих лет.

Во многом из-за вопросов относительно доступа к технологиям Arm регуляторы в начале прошлого года заблокировали ее покупку компанией Nvidia, после чего было принято решение о проведении IPO.

В 1998-2016 годах бумаги Arm уже торговались в Лондоне и на бирже Nasdaq.