ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 14 сентября.

Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам - до 4%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75%.

"В соответствии с текущими оценками, совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю", - сообщила пресс-служба ЕЦБ.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - говорится в заявлении.

Регулятор также сообщил, что сохраняет цель вернуть инфляцию к 2% и готов для этого корректировать инструменты.

В июле регулятор повысил все три ключевые ставки также на 25 б.п. Базовая ставка по кредитам на данный момент составляет 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

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