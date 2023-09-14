Лагард рассчитывает, что нынешние ставки помогут ЕЦБ добиться цели по инфляции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк рассчитывает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно долгого времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю, заявила на пресс-конференции председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

При этом она отметила, что не готова сказать, что ставки уже достигли пиковых значений.

"С сегодняшним решением, мы полагаем, что внесли достаточный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю, и в данный момент важны оба элемента - как "достаточно ограничительный уровень ставок", так и длительность их удержания, - сказала Лагард. - Очевидно, что в данный момент фокус внимания скорее находится на "длительности", но это не значит, что сейчас мы можем сказать, что ставки уже достигли пика ".

По словам Лагард, решение о подъеме ставок было принято подавляющим большинством голосов. В то же время отдельные члены совета управляющих ЕЦБ, возможно, предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения уже на этом заседании, отметила она.

Лагард сообщила, что ЕЦБ пока не обсуждает возможность прямой продажи бондов, приобретенных им в рамках программы выкупа активов (APP). В заявлении регулятора по итогам заседания отмечалось, что портфель бумаг, выкупленных при реализации APP, сокращается умеренными темпами, поскольку ЕЦБ больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Отвечая на вопрос о перспективах снижения ставок, Лагард сказала, что в ЕЦБ пока даже не обсуждают это.

Она отметила, что, согласно текущим прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне не вернется к 2%-ной цели даже в 2025 году.

"Инфляция замедляется, и мы хотим, чтобы она продолжала замедляться. Мы делаем это не потому, что хотим спровоцировать рецессию, а потому, что хотим добиться ценовой стабильности", - сказала Лагард.

Курс евро к доллару США снижается после заседания ЕЦБ и выступления Лагард. Стоимость европейской валюты по данным на 17:00 по Москве составляет $1,0664, тогда как до заседания она составляла около $1,0732.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам - до 4%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75%.