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ОЭСР посоветовала ЕЦБ продолжать подъем ставок для ослабления инфляции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Об этом говорится в обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В целом темпы роста потребительских цен в еврозоне замедляются, однако базовая инфляция остается устойчивой, отмечают в ОЭСР.

"Европейскому ЦБ следует сохранять решимость вернуть инфляцию к целевому показателю, чтобы предотвратить закрепление высоких инфляционных ожиданий, - говорится в обзоре. - Регулятор должен продолжать подъем ставок столько, сколько потребуется, чтобы добиться устойчивого движения инфляции к цели в 2%".

Согласно прогнозу ОЭСР, ВВП еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году и на 1,5% в 2024 году, а инфляция составит соответственно 5,8% и 3,2%.

"Учитывая повсеместность и устойчивость инфляции, монетарная и бюджетная политика должны работать вместе. Для ослабления инфляции потребуется как сохранение ограничительной монетарной политики, так и больше усилий для обеспечения того, чтобы фискальная политика стала более целевой", - отмечается в обзоре.

При этом в ОЭСР подчеркивают, что повышение процентных ставок в еврозоне усиливает финансовую уязвимость, особенно в странах с высоким объемом долга в частном секторе.

"Хотя банки по-прежнему хорошо капитализированы, и их балансы остаются сильными, властям европейских государств необходимо использовать меры макропруденциальной политики и другие целевые инструменты в ответ на риски для финансового сектора", - говорится в обзоре.

ОЭСР ЕЦБ
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