Трейдеры разошлись в прогнозах о решении ЕЦБ по ставке 14 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк на очередном заседание в четверг будет должен принять одно из самых сложных решений с момента начала нынешнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июле 2022 года, пишет Financial Times.

Трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ли ЕЦБ ставки в очередной раз или предпочтет сделать паузу в цикле ужесточения, учитывая сигналы ослабления экономики.

Сохранение ставок на прежнем уровне по итогам заседания, вероятно, вызовет критику, что регулятор слишком рано завершает борьбу с инфляцией, в то время как их дальнейшее повышение может привести к усилению экономических проблем, пишет FT.

Эксперты отмечают, что сентябрьское заседание может стать для ЕЦБ последним шансом на много месяцев вперед для повышения ставок.

"Если они не сделают этого сейчас, окно закроется, - говорит аналитик Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе. - ВВП еврозоны на грани снижения, и рост объемов кредитования быстро замедляется".

По данным Статистического управления Евросоюза, экономика еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и в первом квартале. Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 5,3%, как и в июле.

Еврокомиссия на этой неделе ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%, на 2024 год - до 1,3% с 1,6%. Прогноз инфляции в еврозоне (индекс HICP) на текущий год понижен до 5,6% с 5,8%, на следующий - повышен до 2,9% с 2,8%.

ЕЦБ в четверг опубликует собственные прогнозы для ВВП и инфляции. Как сообщает Bloomberg, регулятор может пересмотреть прогноз инфляции в еврозоне на 2024 год до "более 3%" с ожидавшихся в июне 3%.

Сообщение агентства о возможном пересмотре прогноза инфляции привело к росту ожиданий подъема ставок ЕЦБ. В настоящее время рынок оценивает возможность их повышения на заседании в четверг в 70% по сравнению с 20% в начале месяца.

"Баланс рисков на этой неделе склоняется в сторону повышения ставок", - говорит аналитик ING Bank NV Франческо Песоле.

Он ожидает, что ЕЦБ увеличит ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).

В июле регулятор повысил все три ключевые ставки на 25 б.п. Базовая ставка по кредитам на данный момент составляет 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила по итогам июльского заседания, что в своих дальнейших решениях ЦБ намерен основываться на поступающих статданных.

"Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее", - сказала Лагард.

Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ будут опубликованы 14 сентября в 15:15 по Москве, полчаса спустя начнется пресс-конференция Лагард.