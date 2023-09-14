Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6%, лучше прогноза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе 2023 года розничные продажи выросли на 0,6% к июлю, сообщи ло Министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,1%. Респонденты Trading Economics прогнозировали 0,2%.

По пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Ускорение темпов роста продаж до максимума за три месяца обусловлено в том числе повышением реализации на АЗС на 5,2% на фоне скачка стоимости автомобильного топлива примерно на 10%.

Помимо этого увеличилась реализация одежды (на 0,9%), электроники (на 0,7%), продуктов питания и напитков (на 0,3%), а также автомобилей и запчастей к ним (на 0,3%), при этом было продано на 1,6% меньше спортивных и музыкальных товаров, книг и товаров для хобби.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,6% после подъема на пересмотренные 0,7% в июле. При этом показатель без учета автомобилей и топлива повысился на 0,2% (месяцем ранее он вырос также на 0,7%), по данным Минторга.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в августе вырос на 2,5% после увеличения на 2,6% в предыдущий месяц.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.