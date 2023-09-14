Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6%, лучше прогноза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе 2023 года розничные продажи выросли на 0,6% к июлю, сообщи ло Министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,1%. Респонденты Trading Economics прогнозировали 0,2%.

По пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Ускорение темпов роста продаж до максимума за три месяца обусловлено в том числе повышением реализации на АЗС на 5,2% на фоне скачка стоимости автомобильного топлива примерно на 10%.

Помимо этого увеличилась реализация одежды (на 0,9%), электроники (на 0,7%), продуктов питания и напитков (на 0,3%), а также автомобилей и запчастей к ним (на 0,3%), при этом было продано на 1,6% меньше спортивных и музыкальных товаров, книг и товаров для хобби.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,6% после подъема на пересмотренные 0,7% в июле. При этом показатель без учета автомобилей и топлива повысился на 0,2% (месяцем ранее он вырос также на 0,7%), по данным Минторга.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в августе вырос на 2,5% после увеличения на 2,6% в предыдущий месяц.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб"

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

"Распадская" в ближайшие дни намерена возобновить добычу угля в полном объеме

Кассация подтвердила запрет Siemens судиться в Германии с РЖД о ремонте "Сапсанов"

"Коммерсантъ" сообщил о возможной покупке торговых центров "Мега" структурой ГПБ

Владельцы ИИС-1 и ИИС-2 смогут трансформировать их в ИИС-3

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });