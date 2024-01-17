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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минэкономразвития упростит выдачу субсидий на модульные отели в удаленных регионах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития с 2024 года планирует упростить получение субсидий на строительство модульных отелей для ДФО и Арктики, сообщил на совещании президента с членами правительства глава министерства Максим Решетников.

Сейчас для получения субсидии на строительство модульных объектов размещения необходимо, чтобы модули были произведены на заводе.

"Мы предлагаем внести изменения в правила предоставления субсидий, и с 2024 года разрешить регионам Дальнего Востока и Арктики самим определять перечень удаленных муниципалитетов, где требования по заводскому производству распространяться не будут. Чтобы не мы из Москвы определяли, а коллеги на местах", - сказал министр.

По словам Решетникова, заводское производство в большей степени гарантирует безопасность и качество продукции, а также уровень комфорта для туристов.

"Но на Дальнем Востоке мало точек заводского производства модульных конструкций. И коллегам приходится автотранспортом везти модули из Новосибирска или Иркутска, по железной дороге чуть ли не из Подмосковья", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что для тех случаев, когда не будет действовать требование по заводскому производству, будет определен минимальный перечень параметров, и их нужно будет соблюдать.

ДФО Максим Решетников Минэкономразвития Иркутск Новосибирск
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